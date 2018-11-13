СМИ: Солари останется главным тренером "Реала"

Исполняющий обязанности главного тренера мадридского "Реала" аргентинец Сантьяго Солари будет утвержден главным тренером "Реала".По информации Sky Sports, клуб направил документы об утверждении специалиста в должности главного тренера, поскольку по регламенту Премьеры тренер может быть исполняющим обязанности не более двух недель.Солари сменил Хулена Лопетеги на посту главного тренера мадридцев после разгрома от "Барселоны" (1:5). Под руководством аргентинца "Реал" выиграли четыре игры из четырех.