Хосеп Гвардиола перечислил претендентов на чемпионский титул в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, какие футбольные клубы претендуют на чемпионской титул в Английской премьер-лиге (АПЛ).Наставник думает, что лишь пять клубов способны достичь лидерства в соревновании."Я считаю, что на титул претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и даже "Арсенал" с "Тоттенхэм Хотспур". Мы всего на два очка впереди всех", — рассказал испанский специалист Sky Sports.Также он отметил, что «горожанам» предстоит еще много игр, прежде чем они заполучат заветное первое место."Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить. Сейчас только ноябрь. Впереди еще много матчей, даже не закончен первый круг. До конца сезона случиться может многое", — заключил Гвардиола.