Хосеп Гвардиола перечислил претендентов на чемпионский титул в АПЛ

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
01:37
Гаджи Гаджиев: Ари в сборной? Это нормально. Куда важнее вопрос об обязательном изучении легионерами русского языка (2)
Гаджи Гаджиев: Ари в сборной? Это нормально. Куда важнее вопрос об обязательном изучении легионерами русского языка (2)
00:43
Орлов про Кокорина и Мамаева: один из следователей сказал мне, что они обязательно получат срок (13)
Орлов про Кокорина и Мамаева: один из следователей сказал мне, что они обязательно получат срок (13)
00:28
Наиль Измайлов о Глушакове: реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации (3)
Наиль Измайлов о Глушакове: реакция многих болельщиков основана на недостоверной информации (3)
Вчера, 23:50
"ПСЖ" могут запретить регистрировать новых игроков
"ПСЖ" могут запретить регистрировать новых игроков
Вчера, 23:16
Максим Беляев: если Семшов возглавит тульский "Арсенал", это будет правильным ходом (3)
Максим Беляев: если Семшов возглавит тульский "Арсенал", это будет правильным ходом (3)
Вчера, 21:52
Что сможет и не сможет изменить Олег Кононов в «Спартаке»? (12)
Что сможет и не сможет изменить Олег Кононов в «Спартаке»? (12)
Вчера, 21:34
Станислав Черчесов: Дзюба будет восстанавливаться в Новогорске (2)
Станислав Черчесов: Дзюба будет восстанавливаться в Новогорске (2)
Вчера, 21:02
У Ильзата Ахметова повреждение сустава и связок плеча (5)
У Ильзата Ахметова повреждение сустава и связок плеча (5)
Вчера, 20:41
Олег Кононов: с детства болею за "Спартак" (75)
Олег Кононов: с детства болею за "Спартак" (75)
Вчера, 20:26
Олег Кононов: вижу Глушакова и Ещенко в составе "Спартака" (17)
Олег Кононов: вижу Глушакова и Ещенко в составе "Спартака" (17)
Вчера, 20:15
Вадим Шаблий: Кононов давно заслужил возглавить топ-клуб (5)
Вадим Шаблий: Кононов давно заслужил возглавить топ-клуб (5)
Вчера, 20:06
Черчесов - о Петрове и Зобнине: ни одного нездорового человека на поле мы не выпускаем (1)
Черчесов - о Петрове и Зобнине: ни одного нездорового человека на поле мы не выпускаем (1)
Вчера, 19:42
Владимир Быстров: мы с Аршавиным в роли тренеров дали бы СМИ много поводов для скандалов (9)
Владимир Быстров: мы с Аршавиным в роли тренеров дали бы СМИ много поводов для скандалов (9)
Вчера, 18:28
Федор Кудряшов: холодно, но надо привыкать (1)
Федор Кудряшов: холодно, но надо привыкать (1)
Вчера, 17:17
Олег Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым (19)
Олег Романцев заявил, что готов встретиться с Кононовым (19)
Вчера, 17:07
Валерий Масалитин: сложившаяся в "Спартаке" ситуация вообще не красит клуб с такими традициями (2)
Валерий Масалитин: сложившаяся в "Спартаке" ситуация вообще не красит клуб с такими традициями (2)
Вчера, 17:05
Александр Мостовой - о натурализации Ари: давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России (19)
Александр Мостовой - о натурализации Ари: давайте натурализуем 10 человек и они будут играть за сборную России (19)
Вчера, 17:04
Сергей Хусаинов: сложно забыть слова Егорова про Москалёва "судил по понятиям". Но ЦСКА - "Зенит" - лучший его матч (2)
Сергей Хусаинов: сложно забыть слова Егорова про Москалёва "судил по понятиям". Но ЦСКА - "Зенит" - лучший его матч (2)
Вчера, 17:01
Андрей Червиченко: хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака" (24)
Андрей Червиченко: хотелось бы услышать логику выбора Кононова от руководителей "Спартака" (24)
Вчера, 16:30
Интернат академии "Спартака" закрыли на 90 дней из-за желтухи (6)
Интернат академии "Спартака" закрыли на 90 дней из-за желтухи (6)
Вчера, 16:23
Игорь Гамула: Ари не знает Пушкина и Достоевского? Ну и что? (8)
Игорь Гамула: Ари не знает Пушкина и Достоевского? Ну и что? (8)
Хосеп Гвардиола перечислил претендентов на чемпионский титул в АПЛ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, какие футбольные клубы претендуют на чемпионской титул в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Наставник думает, что лишь пять клубов способны достичь лидерства в соревновании.
"Я считаю, что на титул претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и даже "Арсенал" с "Тоттенхэм Хотспур". Мы всего на два очка впереди всех", — рассказал испанский специалист Sky Sports.
Также он отметил, что «горожанам» предстоит еще много игр, прежде чем они заполучат заветное первое место.
"Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить. Сейчас только ноябрь. Впереди еще много матчей, даже не закончен первый круг. До конца сезона случиться может многое", — заключил Гвардиола.
"Газета.ру"
Наставник думает, что лишь пять клубов способны достичь лидерства в соревновании.
"Я считаю, что на титул претендуют "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и даже "Арсенал" с "Тоттенхэм Хотспур". Мы всего на два очка впереди всех", — рассказал испанский специалист Sky Sports.
Также он отметил, что «горожанам» предстоит еще много игр, прежде чем они заполучат заветное первое место.
"Большую часть матчей мы играем хорошо, но я вижу много вещей, которые мы можем улучшить. Сейчас только ноябрь. Впереди еще много матчей, даже не закончен первый круг. До конца сезона случиться может многое", — заключил Гвардиола.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.