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Златан Ибрагимович признан лучшим новичком сезона в MLS

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович признан лучшим новичком 2018 года в MLS.

В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах, в которых забил 22 гола и сделал шесть результативных передач.

Ранее Ибрагимович попал в символическую сборную сезона в MLS.

"Лос-Анджелес Гэлакси"
Теги: Ибрагимович
Сегодня, 08:24
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