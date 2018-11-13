Златан Ибрагимович признан лучшим новичком сезона в MLS

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович признан лучшим новичком 2018 года в MLS.В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах, в которых забил 22 гола и сделал шесть результативных передач.Ранее Ибрагимович попал в символическую сборную сезона в MLS.