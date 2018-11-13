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Виктор Классон признан лучшим полузащитником года в Швеции

Игрок "Краснодара" Виктор Классон признан лучшим полузащитником Швеции в 2018 году.

"Поздравляем Виктора с этим достижением и желаем ему в дальнейшем не снижать высокой планки своей игры как на уровне национальных сборных, так и в составе нашего клуба", — говорится в сообщении пресс-службы "Краснодара".
Теги: Классон Краснодар
Сегодня, 10:20
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