Новости партнеров

Мбаппе: когда люди говорят о моей зарплате - я смущаюсь, ведь я из скромной семьи. Но таков рынок

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе признался, что его смущают огромные суммы в футболе.

"Когда мне задают вопросы о моей зарплате - я смущаюсь. Это действительно неприлично, потому что я родом из довольно скромной семьи, никогда не видевшей такие огромные деньги.

Но таков рынок, мир футбола работает так. Я не собираюсь совершать революцию в футбол. Будучи в системе, нужно ее уважать", — сказал Мбаппе.

RTS
Теги: Мбаппе ПСЖ
Сегодня, 15:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.