Мбаппе: когда люди говорят о моей зарплате - я смущаюсь, ведь я из скромной семьи. Но таков рынок

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе признался, что его смущают огромные суммы в футболе."Когда мне задают вопросы о моей зарплате - я смущаюсь. Это действительно неприлично, потому что я родом из довольно скромной семьи, никогда не видевшей такие огромные деньги.Но таков рынок, мир футбола работает так. Я не собираюсь совершать революцию в футбол. Будучи в системе, нужно ее уважать", — сказал Мбаппе.