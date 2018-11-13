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Сборная России вылетела в Лейпциг

Футболисты сборной России вылетели в Лейпциг на товарищеский матч с командой Германии.

Игра пройдет 15-го ноября.

Теги: Сборная России
Сегодня, 17:11
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