Гонсало Игуаин получил дисквалификацию на два матча

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин получил дисквалификацию на две игры за удаление в матче против "Ювентуса" (0:2).Игуаин получил желтую карточку по ходу встречи. Форвард был недоволен действиями судьи, стал выяснять отношения с арбитром и кричать на него, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.Нападающий не сразу покинул пределы площадки, успокаивать его были вынуждены футболисты обеих команд.Дисциплинарный комитет Серии A принял решение дисквалифицировать игрока на два матча.