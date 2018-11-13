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Гонсало Игуаин получил дисквалификацию на два матча

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин получил дисквалификацию на две игры за удаление в матче против "Ювентуса" (0:2).

Игуаин получил желтую карточку по ходу встречи. Форвард был недоволен действиями судьи, стал выяснять отношения с арбитром и кричать на него, за что получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Нападающий не сразу покинул пределы площадки, успокаивать его были вынуждены футболисты обеих команд.

Дисциплинарный комитет Серии A принял решение дисквалифицировать игрока на два матча.

"Газета.ру"
Теги: Игуаин Милан
Сегодня, 18:29
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