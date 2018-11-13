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Семь игроков детской команды погибли в результате автобусной аварии в Перу

Трагедия унесла жизни семерых юных футболистов в Перу. Об этом сообщает Еl-nacional.

На севере южноамериканской страны сошел с дороги и упал в пропасть автобус с детской футбольной командой до 14 лет. В результате ДТП 7 ребят погибли на месте, еще 11 были госпитализированы. Двое подростков с тех пор были выписаны из больницы, но оставшиеся девять, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, остаются под пристальным наблюдением врачей.

Команда собиралась добраться на автобусе на региональный турнир.

Sport24
Сегодня, 19:10
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