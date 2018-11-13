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Уэйн Руни: было неправильно проводить прощальный матч до ЧМ-2018

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни объяснил свое возвращение в сборную Англии ради прощального матча.

"Все имеют право на собственное мнение, и, поговорив с Ассоциацией и другими игроками, мы решили, что это правильно. Мы никогда не делали такого прежде. И я не считал такой поступок верным перед чемпионатом мира", — приводит слова Руни Sky Sports.

Руни завершил международную карьеру в 2017 году. 15 ноября он выйдет на замену в товарищеском матче с командой США и проведет 120-ю и последнюю игру за сборную Англии.

Sport24
Теги: Руни Сборная Англии
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