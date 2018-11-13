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Английскую премьер-лигу возглавит женщина

Главой Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2019 году станет Сюзана Диннейдж.

Диннейдж является президентом компании Animal Planet — дочернего телеканала американского Discovery Channel.

По информации пресс-службы АПЛ, она назначена на пост исполнительного директора лиги и приступит к исполнению своих обязанностей в 2019 году. Она займет место Ричарда Скадамора, который покинет занимаемую с 1999 года должность в конце 2018 года.

"Газета.ру"
Сегодня, 22:26
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