Английскую премьер-лигу возглавит женщина

Главой Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2019 году станет Сюзана Диннейдж.Диннейдж является президентом компании Animal Planet — дочернего телеканала американского Discovery Channel.По информации пресс-службы АПЛ, она назначена на пост исполнительного директора лиги и приступит к исполнению своих обязанностей в 2019 году. Она займет место Ричарда Скадамора, который покинет занимаемую с 1999 года должность в конце 2018 года.