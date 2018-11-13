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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Адвокат Кокорина: наша сторона предоставила все необходимые документы для того, чтобы Александра выпустили из СИЗО
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Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке" (11)
Не нежный, не белорус, не сторонник обороны - главные цитаты Кононова в первый день в "Спартаке" (11)
"Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера
"Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды.
Соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2021 года.
После 12 туров "Реал" с 20 очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
Соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2021 года.
После 12 туров "Реал" с 20 очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
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