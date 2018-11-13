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"Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера

"Реал" утвердил Сантьяго Солари в должности главного тренера мадридского клуба, сообщает пресс-служба команды.

Соглашение 42-летнего аргентинского специалиста со "сливочными" рассчитано до 30 июня 2021 года.

После 12 туров "Реал" с 20 очками располагается на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.
Теги: Реал
Сегодня, 23:02
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#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:17)
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