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Английский судья дисквалифицирован за то, что забыл взять на поле монетку

Арбитр Дэвид Макнамара дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на три недели после забавного случая.

Макнамара, обслуживавший матч женской Суперлиги между "Манчестер Сити" и "Редингом" 26 октября, забыл монетку, с помощью подбрасывания которой определяют, на какой половине поля начнет игру та или иная команда и кто начнет игру с центра поля. В результате капитанам команд пришлось выяснять это с помощью игры Камень, ножницы, бумага. При этом игра транслировалась по телевидению.

Макнамара отстранен от обслуживания матчей в период с 26 ноября по 16 декабря. У него есть право обжаловать наказание, сообщает The Mirror.

Sport24
Сегодня, 23:25
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#1  Agasphere  Москва (Сегодня, 23:47)
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Всё-таки футбол -- идиотский вид спорта. То ли бильярд... bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
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