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Стали известны зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов мира

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси является самым высокооплачиваемым футболистом мира.

По информации журналиста Танкреди Палмэри, зарплата аргентинского форварда составляет €40 млн в год. На втором месте в списке идет нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду (€31 млн). Третью строчку занимает игрок "Пари Сен-Жермен" Неймар (€30 млн).

Далее по списку идут полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста (€25 млн), хавбек "Шанхай Теллэйс" Оскар (€24 млн), нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес (€22,5 млн), форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн (€20 млн), нападающий "Шанхай СИПГ" Халк (€20 млн), защитник "Хэбэй Чайна Форчун" Хавьер Маскерано (€19 млн) и полузащитник катарского клуба "Аль-Садд" Габи (€19 млн).

"Газета.ру"
Сегодня, 02:05
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