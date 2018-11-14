Ян Облак хочет покинуть "Атлетико"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.По информации Marca, словенский голкипер недоволен, что руководство команды не предлагает ему новое соглашение. Отмечается, что Облак уже провел встречу с представителями клуба и рассказал о желании уйти.25-летний вратарь выступает за "Атлетико" с 2014 года. Он принял участие в 179 матчей за мадридский клуб, в 100 из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.