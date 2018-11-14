Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ян Облак хочет покинуть "Атлетико"

Вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

По информации Marca, словенский голкипер недоволен, что руководство команды не предлагает ему новое соглашение. Отмечается, что Облак уже провел встречу с представителями клуба и рассказал о желании уйти.

25-летний вратарь выступает за "Атлетико" с 2014 года. Он принял участие в 179 матчей за мадридский клуб, в 100 из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

"Газета.ру"
Теги: Облак Атлетико
Сегодня, 02:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.