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Зинедин Зидан может возглавить "Баварию" со следующего сезона

Зинедин Зидан может возглавить мюнхенскую "Баварию" со следующего сезона.

Летом 2018 года Зидан покинул пост главного тренера мадридского "Реала" и решил сделать перерыв в карьере. Он выиграл девять трофеев из 13 возможных.

Как информирует El Chiringuito, руководство мюнхенской команды на прошлой неделе контактировало с Зиданом по поводу назначения на пост со следующего сезона.

Согласно источнику, в "Баварии" готовы согласиться с тем, что работа Нико Ковача, который сейчас возглавляет команду, неудовлетворительна. После 11 туров команда занимает пятое место в таблице чемпионата Германии.

"Газета.ру"
Теги: Зидан Бавария
Сегодня, 04:03
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