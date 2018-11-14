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Уэйн Руни заявил, что планирует завершить карьеру в США

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни на пресс-конференции объявил, что не собирается возвращаться в Европу и закончит свою карьеру в МЛС.

В 2018 году 33-летний футболист перешел из "Эвертона" в клуб МЛС, подписав трехлетний контракт.

Sky Sports
Теги: Руни
Сегодня, 10:26
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