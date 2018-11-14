Александр Головин, восстанавливающийся от травмы, начал работать в тренажерном зале

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин приступил к тренировкам в тренажерном зале и в бассейне.Футболист восстанавливается после травмы лодыжки, полученной в начале ноября и, по предварительным данным, должен вернуться в строй через две недели.Из-за травмы он пропускает матчи сборной России с Германией (15 ноября) и Швецией (19 ноября).