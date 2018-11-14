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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Жуткая травма головы вратаря "Уотфорда" (видео)
Вратарь "Уотфорда" Понтус Дальберг получил серьезное рассечение головы во время тренировки.
Голкипер сильно разбил лоб, после чего ему оказали всю необходимую помощь.
"Вот что случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом страшный удар в лоб. И этот парень встал и просто хотел уйти", – написал в твиттере оснвоной голкипер английского клуба Бен Фостер.
Голкипер сильно разбил лоб, после чего ему оказали всю необходимую помощь.
"Вот что случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом страшный удар в лоб. И этот парень встал и просто хотел уйти", – написал в твиттере оснвоной голкипер английского клуба Бен Фостер.
GRAPHIC CONTENT ALERT ?!! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it off?????? pic.twitter.com/8mC1xEH0A5— Ben Foster (@BenFoster) November 13, 2018
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