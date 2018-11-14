Жуткая травма головы вратаря "Уотфорда" (видео)

GRAPHIC CONTENT ALERT ?!! So this happened to our young GK @pontusdahlberg in training on Sunday morning!!! Took a knee to the forehead and genuinely wanted to just get up and walk it off?????? pic.twitter.com/8mC1xEH0A5 — Ben Foster (@BenFoster) November 13, 2018

Вратарь "Уотфорда" Понтус Дальберг получил серьезное рассечение головы во время тренировки.Голкипер сильно разбил лоб, после чего ему оказали всю необходимую помощь."Вот что случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом страшный удар в лоб. И этот парень встал и просто хотел уйти", – написал в твиттере оснвоной голкипер английского клуба Бен Фостер.