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Жуткая травма головы вратаря "Уотфорда" (видео)

Вратарь "Уотфорда" Понтус Дальберг получил серьезное рассечение головы во время тренировки.

Голкипер сильно разбил лоб, после чего ему оказали всю необходимую помощь.

"Вот что случилось с нашим вратарем Дальбергом на тренировке в воскресенье утром. Он получил коленом страшный удар в лоб. И этот парень встал и просто хотел уйти", – написал в твиттере оснвоной голкипер английского клуба Бен Фостер.

Сегодня, 13:40
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