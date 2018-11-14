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Маруан Феллайни шокировал болельщиков своим новым имиджем (фото)

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллайни сменил прическу.

Бельгийский футболист избавился от своей знаменитой кудрявой шевелюры и подстригся коротко.

"Новый год, новый имидж", - написал футболист.

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New year, new look #birthdaytomorrow

A post shared by Marouane Fellaini (@fellaini) on

Теги: Манчестер Юнайтед Феллайни
Сегодня, 14:43
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#1  pisto   (Сегодня, 14:50)
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online
Болеет за:
«Зенит»
какой новоый год confused
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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