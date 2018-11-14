Йоахим Лев: мы постоянно наблюдаем за молодыми игроками

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:24
Магомед Адиев: Кадыров - уже при жизни историческая личность. Он изменил отношение к чеченцам (1)
Магомед Адиев: Кадыров - уже при жизни историческая личность. Он изменил отношение к чеченцам (1)
19:30
Роман Павлюченко: Черчесов придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари? Да ладно вам (4)
Роман Павлюченко: Черчесов придет и начнет мне рассказывать, почему вызвал Ари? Да ладно вам (4)
17:25
Руслан Пименов: если Ари будет забивать за сборную России важные мячи, то почему бы и нет? (4)
Руслан Пименов: если Ари будет забивать за сборную России важные мячи, то почему бы и нет? (4)
16:38
"Тамбов" дома проиграл "Армавиру" (2)
"Тамбов" дома проиграл "Армавиру" (2)
14:56
Врач "Ростова" рассказал, о приемах, которые помогают игрокам легче переносить холодную погоду (1)
Врач "Ростова" рассказал, о приемах, которые помогают игрокам легче переносить холодную погоду (1)
14:55
Кононов - новая жертва Глушакова? Как опальный капитан "Спартака" ладил с другими тренерами? (13)
Кононов - новая жертва Глушакова? Как опальный капитан "Спартака" ладил с другими тренерами? (13)
14:01
Дмитрий Тарасов поздравил Ари с вызовом в сборную - два года назад он выступал против натурализации (3)
Дмитрий Тарасов поздравил Ари с вызовом в сборную - два года назад он выступал против натурализации (3)
13:48
Сергей Горлукович: "Спартак" потерял статус "народной команды" после приобретения клуба Федуном (32)
Сергей Горлукович: "Спартак" потерял статус "народной команды" после приобретения клуба Федуном (32)
11:49
"Я просто потерял один год своей жизни" - Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в "Рубине" (12)
"Я просто потерял один год своей жизни" - Алекс Сонг рассказал о времени, проведённом в "Рубине" (12)
09:53
Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки (1)
Марко Асенсио: я не должен тащить "Реал" на себе - у нас есть для этого более опытные игроки (1)
Йоахим Лев: мы постоянно наблюдаем за молодыми игроками
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев перед контрольным матчем против России заявил, что постоянно наблюдает за молодыми игроками.
- В этот раз не внесли в состав дебютантов. Что должно произойти, чтобы новые игроки попали в состав? И как вы отреагируете, если сборная в Лиге наций перейдет в Лигу В?
- Что произойдет, то произойдет. Понятно, что это не было в наших планах, и придется принять эту ситуацию. Но, как я уже говорил, главное - квалификация на Евро. Во Франции на поле вышло много молодых игроков, им нужно время, чтобы сыграться. Нельзя внезапно заменить шесть или семь игроков.
Мы постоянно наблюдаем за молодыми игроками. Например, за Клостерманном. За теми, кто играет в U-21. Постоянно общаемся с ними, ведем их. Очень важно, что эти молодые игроки уже в раннем возрасте берут на себя ответственность в молодежной сборной. Этот процесс нужно проводить постепенно.
"Спорт-Экспресс"
- В этот раз не внесли в состав дебютантов. Что должно произойти, чтобы новые игроки попали в состав? И как вы отреагируете, если сборная в Лиге наций перейдет в Лигу В?
- Что произойдет, то произойдет. Понятно, что это не было в наших планах, и придется принять эту ситуацию. Но, как я уже говорил, главное - квалификация на Евро. Во Франции на поле вышло много молодых игроков, им нужно время, чтобы сыграться. Нельзя внезапно заменить шесть или семь игроков.
Мы постоянно наблюдаем за молодыми игроками. Например, за Клостерманном. За теми, кто играет в U-21. Постоянно общаемся с ними, ведем их. Очень важно, что эти молодые игроки уже в раннем возрасте берут на себя ответственность в молодежной сборной. Этот процесс нужно проводить постепенно.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.