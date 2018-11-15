"Наполи" заплатит "Арсеналу" за Оспину 3,5 млн евро

"Наполи" решил выкупить Давида Оспину у лондонского "Арсенала".Неаполитанцы арендовали Оспину в августе 2018 года. Сумма выкупа Оспины составит около 3,5 миллионов евро.В текущем сезоне Оспина провел 11 матчей за "Наполи", в которых пропустил 14 голов.