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"Наполи" заплатит "Арсеналу" за Оспину 3,5 млн евро

"Наполи" решил выкупить Давида Оспину у лондонского "Арсенала".

Неаполитанцы арендовали Оспину в августе 2018 года. Сумма выкупа Оспины составит около 3,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Оспина провел 11 матчей за "Наполи", в которых пропустил 14 голов.

La Repubblica
Теги: Наполи Арсенал
Сегодня, 08:50
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