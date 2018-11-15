Андрей Лунин может перейти из "Реала" в "Райо Вальекано"

Вратарь "Леганеса" Андрей Лунин, принадлежащий "Реалу", может перейти в "Райо Вальекано".В "Райо Вальекано" недовольны игрой македонского вратаря Столе Димитриевски, и зимой команда планирует приобрести нового голкипера. Лунин является для них приоритетным вариантом.Ранее сообщалось, что "Реал" может досрочно вернуть Лунина из "Леганеса" и отдать его в аренду в другую команду.