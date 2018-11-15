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Андрей Лунин может перейти из "Реала" в "Райо Вальекано"

Вратарь "Леганеса" Андрей Лунин, принадлежащий "Реалу", может перейти в "Райо Вальекано".

В "Райо Вальекано" недовольны игрой македонского вратаря Столе Димитриевски, и зимой команда планирует приобрести нового голкипера. Лунин является для них приоритетным вариантом.

Ранее сообщалось, что "Реал" может досрочно вернуть Лунина из "Леганеса" и отдать его в аренду в другую команду.

El Gol Digital
Теги: Лунин Реал Райо Вальекано
Сегодня, 09:56
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