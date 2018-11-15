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"Вы не даете мне играть" - футболист "Бешикташа" отстранен из-за трапезы в перерыве матча

Полузащитник "Бешикташа" Толгай Арслан отстранен от тренировок главным тренером команды Шенолом Гюнешем.

В перерыве матча с "Истанбулом" тренера застал Арслана в раздевалке, когда тот ел рис с мясом. На вопрос тренера футболист ответил: "Вы все равно не даете мне играть".

Hurriyet
Теги: Бешикташ
Сегодня, 11:34
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#4  utekay  Россия (Сегодня, 13:56)
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Болеет за:
«Зенит»
laughing


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  Урал  Магадан (Сегодня, 12:05)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
не даёте мне играть,тогда дайте хоть пожрать...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
#2  imaginary   (Сегодня, 11:43)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
рис с мясом, подумаешь
вот если бы он водочки с селедочкой
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 11:39)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Но ведь... не поспоришь! smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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