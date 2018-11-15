"Вы не даете мне играть" - футболист "Бешикташа" отстранен из-за трапезы в перерыве матча

Полузащитник "Бешикташа" Толгай Арслан отстранен от тренировок главным тренером команды Шенолом Гюнешем.В перерыве матча с "Истанбулом" тренера застал Арслана в раздевалке, когда тот ел рис с мясом. На вопрос тренера футболист ответил: "Вы все равно не даете мне играть".