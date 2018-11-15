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Система видеоповторов будет введена в АПЛ со следующего сезона

Команды Английской премьер-лиги (АПЛ) проголосовали за введение системы видеопомощи арбитрам.

По информации журналиста ВВС Дэна Роана, система будет введена в матчи английского чемпионата с сезона-2019/20.

В нынешнем сезоне эта система уже была протестирована на нескольких матчах АПЛ.

Также СМИ информируют, что система видеопомощи может быть введена в Лиге чемпионов также со следующего сезона.

"Газета.ру"
Сегодня, 19:18
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