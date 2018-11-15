Казахстан и Латвия сыграли вничью в Лиге наций

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Латвии в матче первой группы дивизиона D Лиги наций.
Лига наций УЕФА
5 тур
Казахстан – Латвия 1:1
Голы: Суюмбаев, 37 - Ракель, 49
Казахстан: Эрич, Малый, Суюмбаев, Бейсебеков, Логвиненко, Мужиков, Исламхан, Жуков, Муртазаев (Федин, 81), Турисбек (Щеткин, 77), Зайнутдинов (Тунгышбаев, 90)
Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Габов, Исаев, Тарасов, Ягодинскис, Цыганикс (Савалниекс, 46), Шабала (Икаунекс, 76), Карашаускас (Ругинс, 64), Ракель
Лига наций УЕФА
5 тур
Казахстан – Латвия 1:1
Голы: Суюмбаев, 37 - Ракель, 49
Казахстан: Эрич, Малый, Суюмбаев, Бейсебеков, Логвиненко, Мужиков, Исламхан, Жуков, Муртазаев (Федин, 81), Турисбек (Щеткин, 77), Зайнутдинов (Тунгышбаев, 90)
Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Габов, Исаев, Тарасов, Ягодинскис, Цыганикс (Савалниекс, 46), Шабала (Икаунекс, 76), Карашаускас (Ругинс, 64), Ракель
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