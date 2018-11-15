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Казахстан и Латвия сыграли вничью в Лиге наций

Сборная Казахстана сыграла вничью со сборной Латвии в матче первой группы дивизиона D Лиги наций.

Лига наций УЕФА

5 тур

Казахстан – Латвия 1:1

Голы: Суюмбаев, 37 - Ракель, 49

Казахстан: Эрич, Малый, Суюмбаев, Бейсебеков, Логвиненко, Мужиков, Исламхан, Жуков, Муртазаев (Федин, 81), Турисбек (Щеткин, 77), Зайнутдинов (Тунгышбаев, 90)

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Габов, Исаев, Тарасов, Ягодинскис, Цыганикс (Савалниекс, 46), Шабала (Икаунекс, 76), Карашаускас (Ругинс, 64), Ракель
Теги: Сборная Казахстана Сборная Латвии
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