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Стал известен состав Германии на товарищеский матч против России

Стал известен состав Германии на товарищеский матч против России.

Германия: Нойер - Киммих, Зюле, Рюдигер, Гинтер, Хектор, - Вернер, Керер, Хаверц, Сане - Гнабри.
Теги: Сборная Германии Сборная России
Вчера, 22:02
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#7  13iv74  земля (Вчера, 22:42)
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Сибирячок,
После матча ты будешь их знать наизусть..
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#6  LEGOLAS-22  Красногорск (Вчера, 22:34)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Ладно Нойер и Киммих. Кто эти все остальные люди?


эм...Сане - чемпион Англии, Рюдигер основной защитник Челси, Керер часто играет в основе ПСЖ, Вернер один из сильнейших нападающих Бундеслиги.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Вчера, 22:28)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Кто эти все остальные люди?

вроде фамилии вполне дойч...кроме этих
Сане - Гнабри.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Вчера, 22:26)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи Европейской команде и множества голов на любой вкус. 6:0!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Вчера, 22:12)
  • +2
  •  (4)

Цитата: Сибирячок
Ладно Нойер и Киммих. Кто эти все остальные люди?

И главное, кто из них негр?
P.S. Это ты кто такой Сане спрашиваешь?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Вчера, 22:09)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ладно Нойер и Киммих. Кто эти все остальные люди?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Вчера, 22:04)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Сане отметится дублем, если будет играть, как в матчах за "МС".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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