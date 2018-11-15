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Сборная Хорватии опубликовала стартовый состав на матч с Испанией

Сборная Хорватии опубликовала стартовый состав на матч 5-го тура Лиги наций против Испании.

Хорватия: Калинич - Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай - Брозович, Перишич, Модрич, Ребич, Ракитич - Крамарич.

Запасные: Ливакович, Летица, Милич, Ковачич, Влашич, Брадарич, Рог, Бадель, Пьяца, Брекало.
Теги: Сборная Хорватии Сборная Испании
Вчера, 22:03
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