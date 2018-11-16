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Болельщики сборной Германии закидали российского защитника бумагой (фото)

Болельщики сборной Германии выразили недовольство защитником сборной России Константином Раушом прямо во время товарищеского матча.

Фанаты бросали в игрока национальной команды скомканные листы бумаги. Это связывают с прошлой карьерой Рауша в немецких клубах.

Болельщики сборной Германии закидали российского защитника бумагой (фото)
Теги: Рауш Сборная Германии Сборная России
Сегодня, 00:23
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(1)
#3  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 01:26)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Не переживайте фрицы, у вас есть мигранты, попробуйте им выразить свое фи.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#2  RenarTickle  Москва (Сегодня, 00:28)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Молчали б лучше, фрицы...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#1  Egorysche   (Сегодня, 00:25)
  • -1
  •  (1)

вообще-то немецкого защитника...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
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