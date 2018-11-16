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Хорватия победила Испанию благодаря голу на 93-й минуте

Хорватия обыграла сборную Испании в матче 5-го тура группового этапа лиги А Лиги наций (3:2).

Лига наций УЕФА

5 тур

Хорватия – Испания 3:2

Голы: Крамарич, 54, Сьос, 56, Едвай, 69, 90+3, Рамос, 78 (пенальти)

"Хорватия": Калинич, Вида, Ловрен, Врсалько, Едвай, Модрич, Ракитич (Влашич, 67), Перишич, Брозович, Крамарич (Пьяца, 89), Ребич (Брекало, 73).

"Испания": де Хеа, Рамос, Альба, Мартинес, Роберто, Бускетс, Иско, Сауль (Сусо, 74), Сьос, Аспас (Мората, 64), Родриго (Асенсио, 61).

Предупреждения: Ребич, 70, Перишич, 87, Бускетс, 87, Сьос, 90+1
Теги: Сборная Хорватии Сборная Испании
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