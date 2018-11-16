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Марадону во время матча разбудил телефонный звонок (видео)

Интересный эпизод с участием Диего Марадоны произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Мексики.

На 78-й минуте задремавшего аргентинца, который с сентября тренирует мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", разбудил телефон. 58-летний Марадона пытался ответить, но в итоге посмотрел в смартфон, а затем убрал его. Сама игра так и завершилась нулевой ничьей.



Команда Марадоны после 14 туров занимает седьмое место в таблице.
Теги: Марадона
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