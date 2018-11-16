Марадону во время матча разбудил телефонный звонок (видео)

Diego Maradona casually took a call in the middle of coaching a Dorados game ?_(?)_/? pic.twitter.com/6t6ST9gjsk — ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2018

Интересный эпизод с участием Диего Марадоны произошел во время матча второго дивизиона чемпионата Мексики.На 78-й минуте задремавшего аргентинца, который с сентября тренирует мексиканский клуб "Дорадос де Синалоа", разбудил телефон. 58-летний Марадона пытался ответить, но в итоге посмотрел в смартфон, а затем убрал его. Сама игра так и завершилась нулевой ничьей.Команда Марадоны после 14 туров занимает седьмое место в таблице.