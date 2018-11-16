"Было очень стыдно и мне пришлось уйти" - Руни рассказал почему покинул "Манчестер"

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал почему покинул "Манчестер Юнайтед"."Я вышел на одну минуту в финале Лиги Европы. А затем должен был выйти в концовке финала Кубка лиги с "Саутгемптоном". Это были позорные мгновения. Мне просто стало стыдно. Я думал, что не могу этого терпеть, и мне придется уйти из "МЮ".После игры с "Саутгемптоном" Моуринью сказал, что хочет, чтобы я поднял трофей. Я ответил: "Но я ведь даже не играл". Он настаивал, так что я поднял кубок и тут-же передал его дальше. Мне нужно было уходить", — заявил Руни.