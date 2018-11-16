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"Было очень стыдно и мне пришлось уйти" - Руни рассказал почему покинул "Манчестер"

Экс-форвард сборной Англии Уэйн Руни рассказал почему покинул "Манчестер Юнайтед".

"Я вышел на одну минуту в финале Лиги Европы. А затем должен был выйти в концовке финала Кубка лиги с "Саутгемптоном". Это были позорные мгновения. Мне просто стало стыдно. Я думал, что не могу этого терпеть, и мне придется уйти из "МЮ".

После игры с "Саутгемптоном" Моуринью сказал, что хочет, чтобы я поднял трофей. Я ответил: "Но я ведь даже не играл". Он настаивал, так что я поднял кубок и тут-же передал его дальше. Мне нужно было уходить", — заявил Руни.

Daily Mail
Теги: Руни Манчестер Юнайтед
Сегодня, 15:19
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#1  tuner   (Сегодня, 16:12)
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Болеет за:
«Ростов»
Это ему ещё не пришлось получать звание заслуженного мастере спорта Англии, а то бы сгорел со стыда.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
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