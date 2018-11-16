Казахский переводчик всерьез рассмешил игрока сборной Латвии (видео)

Забавный случай произошел на пресс-конференции сборной Латвии перед матчем Лиги наций против команды Казахстана.Местный переводчик не справился с трудностями перевода и несколько раз забавно ошибся, например, одного из латвийских игроков он назвал Анаболичем. Нападающий Денис Ракель, присутствовавший на пресс-конференции, едва сдерживал слезы от смеха.Матч Казахстан — Латвия, состоявшийся 15 ноября, завершился со счетом 1:1.