Новости партнеров

Казахский переводчик всерьез рассмешил игрока сборной Латвии (видео)

Забавный случай произошел на пресс-конференции сборной Латвии перед матчем Лиги наций против команды Казахстана.

Местный переводчик не справился с трудностями перевода и несколько раз забавно ошибся, например, одного из латвийских игроков он назвал Анаболичем. Нападающий Денис Ракель, присутствовавший на пресс-конференции, едва сдерживал слезы от смеха.



Матч Казахстан — Латвия, состоявшийся 15 ноября, завершился со счетом 1:1.

Теги: Сборная Латвии Сборная Казахстана
Сегодня, 16:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(3)
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 17:07)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
одного из латвийских игроков он назвал Анаболичем.
laughing
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 16:27)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Казахи кули вы хотите --- а ещё на латиницу перешли ---вумныя окуееееть...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.