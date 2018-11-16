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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18-летний защитник "Мюнхена": откажусь от вызова в сборную Германии и буду ждать приглашения в Россию
18-летний левый защитник юношеской сборной России и «Мюнхена 1860» Леон Классен рассказал, за какую сборную хочет выступать.
— Год назад ты не очень хорошо писал и говорил по-русски, а сейчас спокойно даешь интервью.
— Когда меня вызвали на первый сбор в юношескую команду, я действительно очень плохо говорил по-русски. Но мы много общались с ребятами, и в итоге я подтянул язык. К тому же, до трех лет я говорил только на русском, родители воспитывали меня на нем, это потом уже подзабыл. А сейчас мы в семье снова стараемся побольше говорить на русском, а не на немецком. В дальнейшем буду говорить еще лучше!
— Есть ли в Германии какое-то комьюнити игроков с российскими корнями? Ты знаком с Раушем, Нойштедтером или Антоном?
— Нет, ни с кем из них не пересекался и не общался. Но мы дружим с другими игроками с российскими корнями, которые чуть помоложе. Даже общаемся семьями. Один играет за «Аугсбург», другой в «Ганновере», третий — вообще в «Баварии». Но каждый из них русский только наполовину. У меня же и мама, и папа русские. У моей мамы немецкие корни, в России она преподавала немецкий язык, а папа был тренером по волейболу. Фамилия папы — Драньков. 24 года назад они переехали в Германию.
— Другая ситуация: допустим, через пару лет Лев вызывает тебя в сборную Германии. Согласишься?
— Если я еще не буду заигран за сборную России? Тогда откажусь от приглашения Лева и буду ждать вызова из России. Я все-таки чувствую себя русским! — сказал Классен в интервью Sport24.ru.
— Год назад ты не очень хорошо писал и говорил по-русски, а сейчас спокойно даешь интервью.
— Когда меня вызвали на первый сбор в юношескую команду, я действительно очень плохо говорил по-русски. Но мы много общались с ребятами, и в итоге я подтянул язык. К тому же, до трех лет я говорил только на русском, родители воспитывали меня на нем, это потом уже подзабыл. А сейчас мы в семье снова стараемся побольше говорить на русском, а не на немецком. В дальнейшем буду говорить еще лучше!
— Есть ли в Германии какое-то комьюнити игроков с российскими корнями? Ты знаком с Раушем, Нойштедтером или Антоном?
— Нет, ни с кем из них не пересекался и не общался. Но мы дружим с другими игроками с российскими корнями, которые чуть помоложе. Даже общаемся семьями. Один играет за «Аугсбург», другой в «Ганновере», третий — вообще в «Баварии». Но каждый из них русский только наполовину. У меня же и мама, и папа русские. У моей мамы немецкие корни, в России она преподавала немецкий язык, а папа был тренером по волейболу. Фамилия папы — Драньков. 24 года назад они переехали в Германию.
— Другая ситуация: допустим, через пару лет Лев вызывает тебя в сборную Германии. Согласишься?
— Если я еще не буду заигран за сборную России? Тогда откажусь от приглашения Лева и буду ждать вызова из России. Я все-таки чувствую себя русским! — сказал Классен в интервью Sport24.ru.
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