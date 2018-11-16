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"Бавария" не собирается выкупать Хамеса у "Реала"

Полузащитник Хамес Родригес может вернуться в «Реал».

Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Kicker, «Бавария» может отказаться выкупать футболиста. Сейчас именно этот вариант наиболее вероятен.

Колумбиец выступает за «Баварию» с лета 2017 года на правах двухгодичной аренды. У мюнхенцев есть опция его выкупа за 42 миллиона евро.
Теги: Бавария Реал Хамес
Сегодня, 18:05
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