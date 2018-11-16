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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Бавария" не собирается выкупать Хамеса у "Реала"
Полузащитник Хамес Родригес может вернуться в «Реал».
Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Kicker, «Бавария» может отказаться выкупать футболиста. Сейчас именно этот вариант наиболее вероятен.
Колумбиец выступает за «Баварию» с лета 2017 года на правах двухгодичной аренды. У мюнхенцев есть опция его выкупа за 42 миллиона евро.
Как сообщает Sports.ru со ссылкой на Kicker, «Бавария» может отказаться выкупать футболиста. Сейчас именно этот вариант наиболее вероятен.
Колумбиец выступает за «Баварию» с лета 2017 года на правах двухгодичной аренды. У мюнхенцев есть опция его выкупа за 42 миллиона евро.
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