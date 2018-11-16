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"Барселона" обратила внимание на 19-летнего грузина

Полузащитник «Гента» и сборной Грузии Георгий Чакветадзе попал в сферу интересов «Барселоны», пишет Sports.ru со ссылкой на Diario Sport.

Скауты каталонского клуба просматривали 19-летнего хавбека во время матча Лиги наций между Андоррой и Грузией (1:1). «Барселона» следит за игроком уже больше года, сообщает Diario Sport.

В текущем сезоне на счету Чакветадзе 20 матчей за «Гент» во всех турнирах, в которых он забил четыре гола и отдал четыре ассиста.
Теги: Барселона
Сегодня, 18:56
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