"ПСЖ" не выявил дискриминации в академии

«ПСЖ» завершил внутреннее расследование по поводу обвинений в дискриминации при наборе в академию.Клуб не нашел никаких свидетельств того, что подобная практика действительно применяется.В ходе расследования были проанализирована внутренняя переписка и записи собеседований скаутов с молодыми игроками.Несмотря на отсутствие доказательств дискриминации, «ПСЖ» ввел новые меры и пообещал усовершенствовать этический кодекс.Отметим, что сразу после появления информации о дискриминации «ПСЖ» подтвердил ее факт.