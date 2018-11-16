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"ПСЖ" не выявил дискриминации в академии

«ПСЖ» завершил внутреннее расследование по поводу обвинений в дискриминации при наборе в академию.

Клуб не нашел никаких свидетельств того, что подобная практика действительно применяется.

В ходе расследования были проанализирована внутренняя переписка и записи собеседований скаутов с молодыми игроками.

Несмотря на отсутствие доказательств дискриминации, «ПСЖ» ввел новые меры и пообещал усовершенствовать этический кодекс.

Отметим, что сразу после появления информации о дискриминации «ПСЖ» подтвердил ее факт.

Sports.ru
Теги: ПСЖ
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