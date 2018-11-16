18-летний англичанин Санчо признан игроком месяца в Бундеслиге

And your October #BundesligaPOTM is ??



JADON SANCHOOOO ??? pic.twitter.com/PBXR5yLERR — Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 16, 2018

18-летний английский футболист "Боруссии" Джейдон Санчо назван лучшим игроком октября в Бундеслиге. В 3 матчах Санчо трижды забил и отдал 1 голевую передачу, а в целом по сезону имеет показатель 5+7 по системе гол+пас.Санчо стал самым молодым автором дубля в истории "Боруссии", а также записал своё имя в историю сборной Англии: например, появившись в основе на матч с США, Джейдон стал первым за 9 лет игроком стартового состава команды, выступающим не за британский клуб.