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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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18-летний англичанин Санчо признан игроком месяца в Бундеслиге
18-летний английский футболист "Боруссии" Джейдон Санчо назван лучшим игроком октября в Бундеслиге. В 3 матчах Санчо трижды забил и отдал 1 голевую передачу, а в целом по сезону имеет показатель 5+7 по системе гол+пас.
Санчо стал самым молодым автором дубля в истории "Боруссии", а также записал своё имя в историю сборной Англии: например, появившись в основе на матч с США, Джейдон стал первым за 9 лет игроком стартового состава команды, выступающим не за британский клуб.
And your October #BundesligaPOTM is ??— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 16, 2018
JADON SANCHOOOO ??? pic.twitter.com/PBXR5yLERR
Санчо стал самым молодым автором дубля в истории "Боруссии", а также записал своё имя в историю сборной Англии: например, появившись в основе на матч с США, Джейдон стал первым за 9 лет игроком стартового состава команды, выступающим не за британский клуб.
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