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18-летний англичанин Санчо признан игроком месяца в Бундеслиге

18-летний английский футболист "Боруссии" Джейдон Санчо назван лучшим игроком октября в Бундеслиге. В 3 матчах Санчо трижды забил и отдал 1 голевую передачу, а в целом по сезону имеет показатель 5+7 по системе гол+пас.



Санчо стал самым молодым автором дубля в истории "Боруссии", а также записал своё имя в историю сборной Англии: например, появившись в основе на матч с США, Джейдон стал первым за 9 лет игроком стартового состава команды, выступающим не за британский клуб.
Теги: Боруссия Д
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