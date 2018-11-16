Новости партнеров

Спортивный директор "Барселоны": уходящие за деньгами не возвращаются к нам. Но Неймар – это другое

Спортивный директор «Барселоны» Хосе Сегуро не исключил возможности возвращения форварда ПСЖ Неймара в Каталонию.

«Это не та тема, которая обсуждается прямо сейчас. Как я уже сказал – молодые футболисты, которые покидают «Барселону» ради денег, не могут вернуться. Это наши убеждения. Но, что касается Неймара, – тут совсем другие обстоятельства», – цитирует Сегуру Eurosport.ru со ссылкой на корреспондента ESPN Cамюэля Мардсена.
Теги: Барселона Неймар
Сегодня, 21:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.