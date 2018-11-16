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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Спортивный директор "Барселоны": уходящие за деньгами не возвращаются к нам. Но Неймар – это другое
Спортивный директор «Барселоны» Хосе Сегуро не исключил возможности возвращения форварда ПСЖ Неймара в Каталонию.
«Это не та тема, которая обсуждается прямо сейчас. Как я уже сказал – молодые футболисты, которые покидают «Барселону» ради денег, не могут вернуться. Это наши убеждения. Но, что касается Неймара, – тут совсем другие обстоятельства», – цитирует Сегуру Eurosport.ru со ссылкой на корреспондента ESPN Cамюэля Мардсена.
«Это не та тема, которая обсуждается прямо сейчас. Как я уже сказал – молодые футболисты, которые покидают «Барселону» ради денег, не могут вернуться. Это наши убеждения. Но, что касается Неймара, – тут совсем другие обстоятельства», – цитирует Сегуру Eurosport.ru со ссылкой на корреспондента ESPN Cамюэля Мардсена.
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