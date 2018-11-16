Словакия - Украина: Мак и Зинченко в стартовых составах команд

Стали известны стартовые составы сборных Словакии и Украины на матч Лиги наций. Украинская команда уже обеспечила себе победу в группе, выиграв все 3 матча.: Дубравка, Пекарик, Шкртэл, Шкриньяр, Ганцко, Грегуш, Гамшик, Куцка, Руснак, Мак, Зреляк.: Бойко, Кривцов, Бурда, Караваев, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Коноплянка, Борячук, Цыганков.