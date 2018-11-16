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"Матч ТВ" покажет финал Кубка Либертадорес и 3 следующих сезона турнира

«Матч ТВ» стал обладателем всех медиаправ на показ самых престижных южноамериканских клубных турниров — Кубка Либертадорес и Южноамериканского Кубка на сезоны 2019-2022.

Пакет трансляций будет включать показ всех матчей обоих турниров и 32 выпуска общей обзорной программы. Кроме того, тематический телеканал «Матч! Футбол 2», а также сайты matchtv.ru, sportbox.ru и приложение «Матч! Клуб» 24 ноября покажут прямую трансляцию ответного финального матча Кубка Либертадорес этого сезона между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

Прямая трансляция встречи со стадиона «Бомбонера», по результатам которой определится победитель Кубка Либертадорес, начнется в 22:55.

«Матч ТВ» приобрел медиаправа на показ всех матчей южноамериканских клубных турниров на сезоны 2019-2022.
Теги: Матч ТВ
Вчера, 23:15
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#1  sanyapytilin   (Вчера, 23:39)
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Будем просматривать будущих игроков сборной России


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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