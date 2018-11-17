Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сборная Германии вылетела в дивизион В Лиги наций

Сборная Германии опустилась на дивизион ниже в Лиги наций.

Сборная Голландии победила Францию (2:0) и набрала 6 очков в группе 1 Лиги А. Сборная Германии набрала всего одно очко и не сможет догнать соперников вне зависимости от результата заключительного матча с Голландией.

Таким образом, немцы переходят в дивизион В.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 08:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 08:23)
  • 0
  •  (0)

Оторвались с психу на России...


--------------------
я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.