Сборная Германии вылетела в дивизион В Лиги наций

Сборная Германии опустилась на дивизион ниже в Лиги наций.Сборная Голландии победила Францию (2:0) и набрала 6 очков в группе 1 Лиги А. Сборная Германии набрала всего одно очко и не сможет догнать соперников вне зависимости от результата заключительного матча с Голландией.Таким образом, немцы переходят в дивизион В.