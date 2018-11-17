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Украина потерпела крупнейшее поражение за последние 5 лет

Сборная Украины вчера уступила Словакии (1:4) в матче Лиги наций.

Желто-синие потерпели крупнейшее за пять лет поражение.

Последний раз Украина проигрывала с разницей в 3 мяча 19 ноября 2013 года в стыковом матче за выход на ЧМ-2014 против Франции (0:3).

Теги: Сборная Украины Сборная Словакии
Сегодня, 08:46
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