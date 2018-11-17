Украина потерпела крупнейшее поражение за последние 5 лет

Сборная Украины вчера уступила Словакии (1:4) в матче Лиги наций.Желто-синие потерпели крупнейшее за пять лет поражение.Последний раз Украина проигрывала с разницей в 3 мяча 19 ноября 2013 года в стыковом матче за выход на ЧМ-2014 против Франции (0:3).