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Лига наций. Сборная Дании вышла в дивизион А

Сборная Дании вчера обыграла Уэльс (2:1) в матче Лиги наций.

Датчане досрочно обеспечили себе первое место в группе В4.

Таким образом, они вышли в дивизион А.
Теги: Сборная Дании Сборная Уэльса
Сегодня, 09:20
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