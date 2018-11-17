Гарет Бэйл в последних 5 матчах за сборную Уэльса поучаствовал в 7 голах

Вчера сборная Уэльса уступила Дании (1:2) в матче Лиги наций.Полузащитник Гарет Бэйл стал автором гола на 90-й минуте встречи. 29-летний футболист принимал участие в семи голах в пяти последних матчах за сборную.На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.