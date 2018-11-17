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Эден Азар: я не заслуживаю "Золотого мяча"

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что не считает себя достойным "Золотого мяча".

"Я не заслуживаю "Золотого мяча". В футболе есть игроки, которые были продуктивнее и лучше меня в минувшем сезоне. Фаворитом в борьбе за трофей является Лука Модрич, однако с сентября он играет не много. Если учитывать начало сезона, мне кажется, лучший — Килиан Мбаппе", — приводит слова Азара RTBF.

Азар в составе сборной Бельгии завоевал бронзовые медали чемпионата мира — 2018, который прошёл минувшим летом в России.
Теги: Азар Модрич Мбаппе
Сегодня, 11:33
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