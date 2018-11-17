Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Бывший нападающий ЦСКА признан футболистом года в Нигерии

Экс-нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса, выступающий за саудовский "Аль-Наср", признан футболистом года в Нигерии.

"Стать футболистом года в Нигерии — огромная честь. Хочу поблагодарить товарищей по команде и всех, кто поддерживает меня. Всё это для вас", — написал Муса в своем твиттере.

Теги: Муса
Сегодня, 15:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.