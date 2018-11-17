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Иван Ракитич получил травму задней поверхности правого бедра

"Барселона" в твиттере сообщила, что хорватский полузащитник клуба Иван Ракитич получил травму задней поверхности правого бедра.

Возвращение 30-летнего хорвата на поле будет зависеть от того, как пойдет процесс восстановления.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 18:52
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