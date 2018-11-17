"ПСЖ" заинтересован в услугах Эрика Байи

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи попал в сферу интересов "ПСЖ", информирует Daily Mail.Сам футболист недоволен количеством игровой практики в клубе и хочет уйти в январе. Байи оценивается в 30 миллионов евро.В текущем сезоне Байи провел 7 матчей за "Манчестер Юнайтед".