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"ПСЖ" заинтересован в услугах Эрика Байи

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи попал в сферу интересов "ПСЖ", информирует Daily Mail.

Сам футболист недоволен количеством игровой практики в клубе и хочет уйти в январе. Байи оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Байи провел 7 матчей за "Манчестер Юнайтед".
Теги: Байи Манчестер Юнайтед ПСЖ Трансферы
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