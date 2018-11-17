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Неймар - третий футболист, оформивший 60 голов игроком сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды.

Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.

По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского "ПСЖ" в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).

"Газета.ру"
Теги: Неймар
Вчера, 22:46
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