Неймар - третий футболист, оформивший 60 голов игроком сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды.Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского "ПСЖ" в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).