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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Неймар - третий футболист, оформивший 60 голов игроком сборной Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды.
Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.
По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского "ПСЖ" в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).
"Газета.ру"
Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.
По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского "ПСЖ" в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).
"Газета.ру"
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