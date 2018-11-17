Вирджил Ван Дейк: Рамос не лучший центральный защитник мира

Защитник английского "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк прокомментировал выступления мадридского "Реала".Футболист поделился мнением о капитане "сливочных" Серхио Рамосе."Рамос не лучший центральный защитник мира. Я хороший игрок, я уважаю его. Но я предпочитаю Рафаэля Варана. Он молод и очень уверен. Я защищаюсь в другом стиле, нежели Рамос. К тому же, я стараюсь избегать рискованных ситуаций, в которые он частенько попадает", — заявил голландец в интервью Goal.Ван Дейк является самым дорогим защитником "Ливерпуля". Сумма трансфера составила ?75 млн.